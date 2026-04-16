Real Madrid, 2-1 kaybettiği ilk maçında rövanşında Allianz Arena'da Bayern Münih'e 4-3 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Biri frikikten 2 şık golle karşılaşmaya damga vuran isim Arda Güler oldu. Milli oyuncunun performansı, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı da etkiledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, rövanşta Real Madrid'i konuk etti. Alman devi, Allianz Arena'da rakibini 4-3 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

ARDA GÜLER'İN GECESİ

İspanyol ekibinde 2 gole imza atan Arda Güler, son düdüğün ardından hakem Slavko Vincic'e itirazlarını sürdürünce kırmızı kart gördü.

Real Madrid'da bu sezon 49 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

"BU AN İÇİN DOĞMAK"

Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland, Bayern Münih filelerini 2 defa sarsan milli oyuncuyu öve öve bitiremedi. Norveçli golcünün, Arda Güler paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Milli futbolcunun attığı golün sevincini yaşarken çekilen fotoğrafını yayınlayan Haaland, yıldız emojisi de eklediği paylaşımına, "Bu an için doğmak" mesajını yazdı.

Erlin Haaland'ın paylaşımı

