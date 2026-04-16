Arda Güler daha ne yapsın! Haaland da olanlara kayıtsız kalamadı, hemen paylaştı
Real Madrid, 2-1 kaybettiği ilk maçında rövanşında Allianz Arena'da Bayern Münih'e 4-3 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Biri frikikten 2 şık golle karşılaşmaya damga vuran isim Arda Güler oldu. Milli oyuncunun performansı, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı da etkiledi.
- Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 yenerek yarı finale kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Alman devi, toplamda 6-5'lik skorla tur atladı.
- Real Madrid'de Arda Güler, ikinci maçta 2 gol attı ancak maç sonunda hakem Slavko Vincic'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
- Manchester City'den Erling Haaland, Arda Güler'in gol sevincini paylaşıp, "Bu an için doğmak" mesajını yazarak, milli oyuncuya övgüler yağdırdı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, rövanşta Real Madrid'i konuk etti. Alman devi, Allianz Arena'da rakibini 4-3 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.
ARDA GÜLER'İN GECESİ
İspanyol ekibinde 2 gole imza atan Arda Güler, son düdüğün ardından hakem Slavko Vincic'e itirazlarını sürdürünce kırmızı kart gördü.
"BU AN İÇİN DOĞMAK"
Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland, Bayern Münih filelerini 2 defa sarsan milli oyuncuyu öve öve bitiremedi. Norveçli golcünün, Arda Güler paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Milli futbolcunun attığı golün sevincini yaşarken çekilen fotoğrafını yayınlayan Haaland, yıldız emojisi de eklediği paylaşımına, "Bu an için doğmak" mesajını yazdı.