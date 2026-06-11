Galatasaray ile anılan Can Uzun'dan transfer cevabı
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Can Uzun, milli takım tercihi ve transfer sorusunu cevapladı.
- Can Uzun, Türk hissettiği için Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini belirtti.
- Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaş olduklarını ve birlikte büyüdüklerini ifade etti.
- Transfer konularını şu anda umursamadığını, tüm konsantresinin milli takım için olduğunu söyledi.
A Milli Takım'ın genç futbolcularından Can Uzun, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"TÜRK HİSSETTİĞİM İÇİN BURADAYIM"
Milli takım tercihi hakkında konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Ben Türk'üm. Ebeveynlerim de Türk. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. İlk günden itibaren Türk Milli Takımı'nı seçeceğimi biliyordum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Türk hissettiğim için buradayım" ifadelerini kullandı.
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"KENAN'LA BİRLİKTE BÜYÜDÜK"
Kenan Yıldız hakkında da konuşan Can, "Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük, şimdi de birlikte Dünya Kupası'ndayız. Kenan, çok deli dolu biri. Bu deneyimi de birlikte dolu dolu yaşamaya çalışacağız." dedi.
TRANSFER SORUSUNA CEVAP
İsmi Galatasaray ile anılan Can Uzun, "Transfer konularını şu anda çok umursamıyorum. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Bütün konsantrem milli takım için." açıklamasını yaptı.