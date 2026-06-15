Türkiye Gazetesi
Kanat operasyonu! Fırtına’nın hedefi: Zhegrova yoklaması
Trabzonspor, sağ kanat transferi için Juventuslu Edon Zhegrova’yı gündemine aldı. Bordo-mavililer, Kosovalı yıldızın bonservisini almak için resmî temaslara başladı.
Özetle DinleKanat operasyonu! Fırtına’nın hedefi: Zhegrova yok...
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Spor az önce
Trabzonspor, Juventus'tan Edon Zhegrova'yı transfer etmek için resmî görüşmelere başladı.
- Trabzonspor, sağ kanat takviyesi için Tsygankov transferinde beklemeye geçti.
- Bordo mavililer, Juventus forması giyen Kosovalı Edon Zhegrova için resmî görüşmelere başladı.
- 27 yaşındaki Zhegrova, Juventus'ta fazla süre alamıyor.
- Trabzonspor, oyuncuyu bonservisiyle almak için ön görüşmelere başladı.
- Zhegrova, Avrupa kupalarına katılan ve forma garantisi veren Trabzonspor'a sıcak bakıyor.
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Trabzonspor’da transfer görüşmeleri devam ediyor. Sağ kanat takviyesi için Tsygankov transferinde beklemeye geçen bordo mavililer, Juventus forması giyen Kosovalı Edon Zhegrova için resmî görüşmelere başladı.
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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Juve’de fazla süre alamayan ve yol ayrımına gelen 27 yaşındaki isim için en ciddi aday Trabzonspor. Karadeniz ekibi oyuncuyu bonservisiyle almak için ön görüşmelere başladı. Zhegrova da Avrupa kupalarına katılan ve forma garantisi veren kulübe sıcak bakıyor.
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