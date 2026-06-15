Trabzonspor, sağ kanat transferi için Juventuslu Edon Zhegrova’yı gündemine aldı. Bordo-mavililer, Kosovalı yıldızın bonservisini almak için resmî temaslara başladı.

Trabzonspor’da transfer görüşmeleri devam ediyor. Sağ kanat takviyesi için Tsygankov transferinde beklemeye geçen bordo mavililer, Juventus forması giyen Kosovalı Edon Zhegrova için resmî görüşmelere başladı.

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Juve’de fazla süre alamayan ve yol ayrımına gelen 27 yaşındaki isim için en ciddi aday Trabzonspor. Karadeniz ekibi oyuncuyu bonservisiyle almak için ön görüşmelere başladı. Zhegrova da Avrupa kupalarına katılan ve forma garantisi veren kulübe sıcak bakıyor.

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