Türkiye Gazetesi
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Trabzonspor, 25 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham'ın Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.
Özetle DinleTrabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
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Spor az önce
Trabzonspor, futbolcusu Muhammed Cham'ı satın alma opsiyonlu olarak Crvena Zvezda'ya kiraladığını duyurdu.
- Muhammed Cham, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü’ne geçici transfer oldu.
- Transferde satın alma opsiyonu 3.5 milyon avro olarak belirlendi.
- Olası sonraki transfer bedelinden yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecek.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Muhammed Cham'ın kiralandığını duyurdu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham’ın, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
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SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON AVRO
Muhammed Cham'ın satın alma opsiyonunun 3.5 milyon avro olduğu ve olası sonraki transfer bedelinden yüzde 15 Trabzonspor'a ödeneceği belirtildi.
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