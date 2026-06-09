Trabzonspor, 25 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham'ın Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Muhammed Cham'ın kiralandığını duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham’ın, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

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SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON AVRO

Muhammed Cham'ın satın alma opsiyonunun 3.5 milyon avro olduğu ve olası sonraki transfer bedelinden yüzde 15 Trabzonspor'a ödeneceği belirtildi.

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