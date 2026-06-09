Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ı ligde tutmayı başaran Vitor Pereira için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in devrede olduğu ileri sürüldü.

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon sonlarında Nottingham Forest'ın teknik adamlık görevine getirilen Vitor Pereira için transfer iddiası ortaya atıldı.

PEREIRA'YA YÜKSEK MAAŞLI TEKLİF

Ben Jacobs'un haberinde; Al-Hilal, Suudi Pro Ligi'nde daha önce Al-Shabab'ı çalıştıran Pereira ile ilgileniyor. Suudi ekibinin, Portekizli çalıştırıcıya yüksek maaş içeren bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Vitor Pereira

ALTERNATİFİ SIMONE INZAGHI

Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörlük koltuğu için alternatif isimler üzerinde de çalıştığı, kulübün sezon sonunda ayrılık ihtimali bulunan Simone Inzaghi için de planlama yaptığı ve olası bir değişim durumunda farklı adaylarla temas kurduğu belirtildi.

NOTTINGHAM İLE YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYOR

İngiliz ekibi Nottingham Forest’ın başında şu anda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Vítor Pereira’nın ise kulübüyle sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı kaydedildi. City Ground’da 57 yaşındaki teknik adama yeni bir kontrat teklif edildiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

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