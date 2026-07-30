Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait otel, restoran, eğlence mekânlarında çalıştıkları hâlde belediyeden sigortalı gösterilen 22 şüpheliden 15’i yakalandı. Kamu zararının 17 milyon lira olduğu belirlendi.

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan ve tutuklanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yeni bir rezaleti daha savcılık tarafından belgelendi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bu yöntemle kamunun uğradığı toplam zararın 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 15’i gözaltına alınırken, beşinin farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Aynı şekilde, haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Pavyon çalışanlarının maaşı belediyeden! Özkan Yalım’ın sigorta oyunu savcılığa takıldı

İŞ YERLERİNDE ARAMA

Özkan Yalım’a ait otel, restoran ve eğlence mekânlarında arama gerçekleştirildiği, 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konulduğu kaydedildi. Açıklamada, belediyeden maaş aldığı belirlenen bazı şüphelilerin aynı zamanda Yalım’a ait şirketin maaş bordrolarında da yer aldığı, şirket adına çeşitli işlemler yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binaları yerine özel işletmelerin bulunduğu bölgelerde yoğun şekilde baz sinyali verdiği, HTS kayıtları ve kamera görüntüleriyle bu durumun desteklendiği ifade edildi.

Pavyon çalışanlarının maaşı belediyeden! Özkan Yalım’ın sigorta oyunu savcılığa takıldı

ÖZKAN YALIM CEZAEVİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili “rüşvet”, “irtikâp” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart’ta Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonunda Özkan Yalım ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı. Mahkeme, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Sinem Dedetaş

ÇİKOLATA KUTUSUNDA 300 BİN DOLAR RÜŞVET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapı ve iskân ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur ve şüpheli beyanları üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında “rüşvet”, “irtikâp” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu altı şüpheli gözaltına alındı.

YARDIMCILAR DA GÖZALTINDA

Dedetaş ile birlikte gözaltına alınanların başkan yardımcıları Ceyhun Ünlü ve Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Âdem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının iskân ruhsatı başvuru sürecinde söz konusu şirket, bir müteahhidi Başkan Dedetaş’ın danışmanı Ulaş Meydan ve Üsküdar Belediyesi KENTAŞ Müdürü Nazım Akkoyunlu ile görüşmek üzere yönlendirdi.

İTİRAFÇI MÜTEAHHİT ANLATTI

Söz konusu müteahhit, daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak adli makamlara çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediyedeki bir odada kendisine “Alınacak para 30 milyon lira” yazılı bir kâğıt verildiğini belirten müteahhit, rüşveti verecek kişilerle Nakkaş Kebap’ta buluştuğunu söyledi. Müteahhit, “Bu devasa tutar, döviz cinsinden elden teslim edilmek üzere kararlaştırıldı. İskân ruhsatı almak isteyen inşaat firmasının yetkilisi daha sonra yine Nakkaş Kebap’ta bana bir çikolata kutusunun içerisinde 300 bin dolar teslim etti. 500 doları da bir ilkokulun yanında spor çanta içerisinde verdiler. Ben, teslim edilen 700-800 bin dolardan Ulaş Meydan’ın ‘İhtiyacın kadar al’ demesi üzerine yaklaşık 50-100 bin doları kendime aldım. Kalan 600-700 bin doları parça parça hâlinde makam odasında Ulaş Meydan’a elden teslim ettim” dedi.

Tuğçe Güney

RÜŞVET PARASIYLA LÜKS TATİL YAPARKEN YAKALANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmaris’te tatil yaptığı lüks bir otelde gözaltına alındı. Tuğçe Güney’in uzun süredir fi ziki ve teknik takip altında olduğu bildirildi. Aramalarda, merkezde bulunan bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına ile bazı resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 2 tutuklama!

Tuğçe Güney, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğin tarafından tutuklandı. Tuğçe Güney’in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi. Tuğçe Güney’in sosyal medyadaki paylaşımlarında Muhittin Böcek’e “baba” diye hitap ettiği öğrenildi.

Pavyon çalışanlarının maaşı belediyeden! Özkan Yalım’ın sigorta oyunu savcılığa takıldı

HEY GİDİ CHP

Trabzon’da çok sayıda CHP’li, Yeni Parti’ye destek vermek için partiden istifa etti. CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yeni Parti’ye katılmak üzere partilerinden istifa etti. İstifa depreminin ardından CHP’nin Yomra ilçesindeki üye sayısı sıfıra indi. Yeni Parti yolundaki üyeler, giderken CHP İlçe Gençlik Kollarına ait parti tabelasını söküp çöpe attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası