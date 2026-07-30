Terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasa için artık son viraja giriliyor. AK Parti kurmayları ve güvenlik bürokrasisi tarafından uzun süredir hazırlıkları yapılan taslağa son nokta konuluyor. Çerçeve yasa ile ilgili kanun teklifinin yarın veya Pazartesi günü Meclis’e sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da son bir istişare yapıldığı belirtilirken, çıkarılacak yasa PKK-KCK terör örgütünün tasfiyesine yönelik kapsam, tanım ve hukuki süreçleri belirliyor. Yasa, ilgili kurumların alacağı ‘Teyit ve tespit kararından’ itibaren 6 ay veya bir yıl yürürlükte kalacak. Teklifte bu süre 6 ay olarak belirlenirse, sonraki süreçte ihtiyaç olması halinde 6 ay daha uzatılacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK’lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak.

Terörsüz Türkiye son virajda! AK Parti çalışmaları tamamladı, çerçeve yasa Meclis'e geliyor

3 KATEGORİ BELİRLENDİ

Suça karışmayanlar, sadece örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunan hükümlüler ve yine eyleme karışmamış sadece örgüt üyeliği suçlaması bulunan Avrupa’daki PKK’lılar olmak üzere 3 ayrı kategori belirlendi. Bu durumda olanlar ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanacak. Sadece örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunanlar da tahliye edilecek. 3 yıllık süre içinde suç işlerlerse denetim serbestlik hakları ortadan kalkacak, tekrar cezaevine dönecekler. Haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunanların bu dosyaları rafa kaldırılacak, denetimli serbestlik süresince suç işleyip işlemedikleri takip edilecek. Kuzey Irak’tan veya Avrupa’dan gelecek olanların haklarında sadece örgüt üyeliği suçlaması varsa, bu durumda olanlar cezaevine girmeyecek, denetimli serbestlik sürecine alınacaklar.

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İKİ KOMİSYON KURULACAK

Teklif ile süreci takip edecek iki ayrı komisyon da oluşturulacak. Biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde diğeri de Meclis’te olmak üzere kurulacak komisyonlar, örgüt üyelerinin dönüşü, silahların teslimi, sahadaki durum ve toplumsal uyum konusunda çalışma yapacak.

Terörsüz Türkiye son virajda! AK Parti çalışmaları tamamladı, çerçeve yasa Meclis'e geliyor

ÖCALAN VE YÖNETİCİLER KAPSAM DIŞI

Meclis’e sunulacak teklifte PKK elabaşı Öcalan ve örgütün tepe yöneticileri hakkında hiçbir özel düzenleme bulunmuyor. Öcalan İmralı’da kalmaya devam edecek, Kandil’deki yöneticileri Türkiye’ye gelemeyecek. Gelmek isteyenler ise hiçbir ayrı düzenlemeye tabi olmayacak, mevcut mevzuata göre yargılanacaklar.

ŞOVA İZİN YOK

Yasa çıktıktan sonra özellikle Kuzey Irak üzerinden Türkiye’ye gelecek olan örgüt üyelerinin ‘Kitlesel dönüşlerine’ de izin verilmeyecek. Tek tek sınırda belli hukuki süreçlere tabi olacaklar. Önceki çözüm sürecinde yaşanan ‘Habur’ benzeri görüntüler olmayacak.

Leyla Şahin Usta

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YENİ HAKLAR

Öte yandan, şehit yakınları ve gazilerin özlük hakları ile diğer bazı sosyal haklarının kapsamının genişletilmesini öngören düzenlemelerin de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa ile eş zamanlı olarak çıkarılması hedefleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, söz konusu teklifin milletvekillerinin imzasına açıldığını söyledi. Edinilen bilgilere göre yasa teklifi kapsamında ilk kez ‘şehit ve gazi’ tanımı yapılacak. Böylece bu konudaki tereddütler kaldırılacak. Teklifte; şehitlerin defin yerlerinin sadece eşe değil, anne ve babaya da sorulması öngörülüyor. Yine şehit yakınlarının ve gazilerinin ÖTV’siz araç alabilmeleri şehit yakınlarına verilen maaşların artırılması, gazilerin ortez ve protezlerinden fark alınmaması gibi düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

Teklif ile şehit çocuklarına onursal statü hakkı da veriliyor. Şehit çocuklarının ‘Şehit yakını’ olduklarına dair belge ‘onursal şehit çocuğu’ kimliğine dönüştürülecek.

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