AK Parti'den yeni düzenleme! Şehit yakınına en az iki asgari ücret
Terör mağduru şehit yakınlarına yeni haklar geliyor. Şehit yakını aylığı aile başına iki asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Şehit çocuklarına “onursal kimlik” verilecek.
- Şehit yakınları ve malul gazilere yönelik sosyal hakları genişletmeyi amaçlayan 14 maddelik teklif ile şehit yakını aylığının iki asgari ücrete çıkarılması ve şehit çocuklarına 25 yaş sonrası da haklarının devam etmesi hedefleniyor.
- Şehit yakını aylığı aile başına iki asgari ücret seviyesine çıkarılacak, şehidin anne ve babasına ayrı ayrı toplamda iki asgari ücret kadar maaş verilecek.
- 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının kimlikleri “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek ve bu kartla sağlanan hakların önemli bölümü korunacak.
- İnsani yardım sistemine ilişkin ikinci teklif ile Türk Kızılay'ın uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan statüsü, amblem yetkisi ve denetim mekanizmasının iç hukukta daha güçlü bir yasal zemine oturtulması amaçlanıyor.
- 10 maddelik Kızılay teklifi ile yönetmelik ve tüzük düzeyinde bulunan birçok hüküm kanun seviyesine taşınacak.
Esma Altın / ANKARA - AK Parti, bu hafta Meclis Başkanlığı’na biri şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakları içeren, diğeri ise insani yardım sistemine ilişkin iki ayrı kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.
ŞEHİT AİLELERİ İÇİN SOSYAL PAKET
Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 14 maddelik teklif kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki malul gaziler ile şehit yakınlarına yönelik sosyal hakların genişletilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle birlikte Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilecek. Ücretsiz seyahat hakkı ile vergi mevzuatındaki bazı düzenlemelerin “pozitif ayrımcılık” ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınacağı belirtiliyor.
ŞEHİT YAKINI AİLEYE İKİ ASGARİ ÜCRET KADAR MAAŞ
Teklif ile şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması planlanıyor. Hâlihazırda şehit yakınları 11 bin 858 lira aylık alıyor. Yeni düzenlemeyle aile başına iki asgari ücret kadar maaş bağlanacak. Şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret seviyesinde maaş verilecek.
ŞEHİT ÇOCUKLARINA “ONURSAL KİMLİK”
Teklifte ayrıca şehit çocuklarına ilişkin yeni bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut “şehit çocuğu” kimlikleri “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek. Yeni kimlik kartıyla sağlanan hakların önemli bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedeflenirken, özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkının korunacağı ifade ediliyor.
KIZILAY’IN YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK
AK Parti’nin sunacağı ikinci teklif, Türk Kızılay ile ilgili. Teklifle, Türk Kızılay’ın uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan statüsü, amblem kullanım yetkisi ve denetim mekanizmasının iç hukukta daha güçlü bir yasal zemine oturtulması amaçlanıyor. 10 maddelik düzenleme ile hâlen yönetmelik ve tüzük düzeyinde bulunan birçok hüküm kanun seviyesine taşınacak. Böylece Türk Kızılay’ın afet yönetimi ile insani yardım alanındaki görev, yetki ve sorumlulukları daha net tanımlanacak.