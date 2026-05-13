Türk Kızılay, 20 yıldır uyguladığı kurban modeli ve kurban etlerinin konserve hâline getirilme sürecini İzmir’de tanıttı.

Önder Çelik / İZMİR - Kızılay, “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında; Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara’daki modern kombinalarda hijyen kuralları ve İslami şartlara uygun olarak kesilen kurbanları, İzmir’deki tesiste kavurma konservesine dönüştürerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay; vekâlet, bilgilendirme, kesim, konserveleme, dağıtım ve kesim sonrası bilgilendirmeden oluşan 6 aşamalı modeliyle ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Veteriner hekim ve din görevlileri gözetiminde, vekâlet sahibinin ismi okunarak ve noter denetiminde kesilen kurbanlar, hijyenik şartlarda uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülüyor.

Kavurma konservesi olarak hazırlanan kurban etleri, Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak da sunuluyor. Filistin için hazırlanan konserveler bölgeye gönderilirken, yurt dışında kesilen kurbanlar ise taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kesimlerin tamamlanmasının ardından vekâlet sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

YURT İÇİ, GAZZE VE 30 ÜLKEYE ULAŞTIRILACAK

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bağışçıların emanetlerini güvenli ve şeffaf bir süreçle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, “Uzun süreli raf ömrüne sahip konserve modelimiz sayesinde kurban bereketini yıl boyunca yaşatıyoruz” dedi.

Kızılay’ın bu yıl Türkiye, Gazze/Filistin ve 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini anlatan Yılmaz, bu yılki vekâlet bedellerinin yurt içi ve Gazze/Filistin’de 17 bin 250 TL, yurt dışında ise 6 bin 350 TL olarak belirlendiğini kaydetti. Yılmaz, Gazze’ye iki yılda 1,3 milyon konserve ulaştırıldığını ifade etti. Kuruma geçen yıl 168 bin hisse kurban bağışı yapılırken, bu yıl bağışın artması bekleniyor.

