CHP’de Muhittin Böcek üzerinden başlayan tartışma, parti içi dengeleri yeniden alevlendirdi. Dün destek açıklamaları yapan isimlerin bugün sert eleştiriler yöneltmesi dikkat çekti.

Berat Temiz /ANKARA -Cezaevinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için sık sık destek açıklaması yapan CHP’li isimler, etkin pişmanlıktan yararlanarak Özgür Özel’le ilgili itiraflarda bulunmasının ardından Böcek’e ağır ifadeler kullanmaya başladılar. Bu isimlerin başında ise CHP Milletvekili Cemal Enginyurt geliyor.

CHP’de Böcek çelişkisi! İtiraf edince hakaret etmeye başladılar

İTİRAFLARIN ARDINDAN HAKARETLER BAŞLADI

Daha önce Böcek için “Serbest bırakılsın, özgür kalana kadar susmayacağız, yalnız değildir” ifadelerini kullanan ve kendisini cezaevinde ziyaret eden Enginyurt, Böcek’in itirafçı olmasının ardından sert sözler kullandı. Enginyurt, önceki gün Afyonkarahisar Belediyesi’nin önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada “İtirafçı olan y*vşaklar var. Lan Muhittin, Antalya’da senin için söylenenler arşa çıkmıştı be” dedi. Enginyurt’un üslubu tepki çekerken, parti içinden de eleştiri aldı. Bazı CHP’li kurmaylar, “Siyasi yaşamı boyunca 4 parti değiştirmiş birinin üslubuna dikkat etmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

PARTİ YÖNETİMİ, BÖCEK’E TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Muhittin Böcek için temkinli davranan parti yöneticileri, etkin pişmanlık ifadeleri için belediye başkanlarına baskı uygulandığını ve bu yöntemle ifadelerin alındığını öne sürüyor. Parti yönetimi, “İtiraf denilen iddiaların hepsi baskıyla, şantajla alınmış iftiralar” değerlendirmesinde bulundu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre de önceki gün Böcek için disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceğine dair soruyu “Önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz” diye cevaplamıştı.

“BUNUN ADI DÖNEKLİKTİR”

CHP içerisinde Böcek dışında partiden istifa ederek AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a da tepki var. Daha önce “Parti arkada” diyerek Köksal’a destek veren CHP yönetimi, bu defa tepki göstermeye başladı. Afyonkarahisar’da belediye binası önünde miting yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Keramet kişide değil, Atatürk’ün partisi olan CHP’dedir. CHP’den seçileceksin, herkesin oyunu alacaksın, sonra gideceksin. Bunu kabul etmiyoruz, bunun adı dönekliktir, kabul etmiyoruz” ifadeleriyle Köksal’a tepki gösterdi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre de MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor” diyerek Köksal’ı hedef almıştı.

