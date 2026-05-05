Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılaya kurban bağışında bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul ederek, kurban vekaletini Türk Kızılaya verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılay’a kurban bağışı

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun olan Yılmaz, Tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.

Burada başasistan olarak görev yapmaya başlayan Fatma Meriç Yılmaz, 2008 yılında doçentlik unvanını aldı; 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sonraki yıllarda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doçent ve profesörlük unvanını aldı.

Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Sağlık sektöründeki başarılarının ardından, 9 Temmuz 2023’te Türk Kızılay’ı Genel Başkanı olarak seçilen Fatma Meriç Yılmaz, bu göreve gelen ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.

Fatma Meriç Yılmaz, Prof. Dr. Ömer Hınç Yılmaz ile evlidir. Bu evlilikten üç çocuğu vardır.

