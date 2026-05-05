İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasındaki duruşmasının ertelenmesi talebini reddeden mahkemeye sert tepki göstererek kararın 'saçma ve gülünç' olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yürütülen yolsuzluk davasında mahkemenin erteleme talebini reddetmesine sert sözlerle karşılık verdi. The Times of Israel'in aktardığına göre Netanyahu, son 24 saatte yoğun diplomatik görüşmeler yaptığını belirterek duruşmanın ertelenmemesini eleştirdi.

"SAÇMA, GÜLÜNÇ..."

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderleriyle temas halinde olduğunu ifade ederek mahkeme kararına “Bütün bunlar saçma, gülünç” sözleriyle tepki gösterdi. İsrail Başbakanı ayrıca Çekya Başbakanı ve bazı Arap liderlerle de görüşmeler gerçekleştirdiğini, Gazze’deki gelişmelerle ilgili temaslarda bulunduğunu söyledi.

Mahkeme ise erteleme talebini reddederek Netanyahu’nun duruşmaya belirlenen saat aralığında katılması yönünde karar verdi.

"ULUSAL GÜVENLİĞE ZARAR VERİYOR"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da sürece ilişkin yaptığı açıklamada, yolsuzluk davasının “ulusal güvenliğe zarar verdiğini” öne sürdü ve davanın devlet işleyişini olumsuz etkilediğini iddia etti.

Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmaya devam ediyor.

