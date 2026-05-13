Geleceğin yeteneklerine tam destek! İhlas Medya Kariyer Günü’26’da gençlerle buluştu
İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günü’26” etkinliği, öğrenciler ile sektörün öncü firmalarını bir araya getirerek geniş bir networking ortamı oluşturdu.
Kariyer Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, farklı sektörlerden 130’un üzerinde firmanın katılımıyla Sâdâbâd Kampüsü Sütlüce Ticaret Cadde’de yapıldı. Binlerce öğrenci ve mezunun yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte firmalar, kariyer ve staj imkânlarına ilişkin katılımcılarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Gün boyunca öğrenciler; sektör temsilcileriyle tanışma, iş ve staj fırsatları hakkında bilgi alma ve başvurularını doğrudan iletme şansı buldu.
İhlas Medya’nın da yer aldığı etkinlikte, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek stantları ziyaret etti. İhlas Medya standıyla özel olarak ilgilenen Rektör Şimşek, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Etkinlik kapsamında şirket yetkilileri, kariyer ve iş imkânları hakkında öğrencilere detaylı bilgi sunarak genç yeteneklerle doğrudan temas kurma fırsatı yakaladı.