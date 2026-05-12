Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki "Bahri" isimli simental cinsi kurbanlık boğa, 500 bin liraya alıcı buldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvancılık yapan Harun Karabaş, "Bahri" ismini verdiği ve özenle yetiştirdiği boğasını bir süre önce satışa çıkardı.

500 BİN TL'DEN SATILDI

Kantarda 1 ton 190 kilogram gelen simental cinsi kurbanlık boğa, yapılan sıkı pazarlıkların ardından 500 bin liraya alıcı buldu.

Besici Karabaş, boğayı çok iyi beslediklerini söyledi. İlçenin en ağır hayvanlarından birini sattıklarını belirten Karabaş, "Bu hayvana ve diğerlerine çok emek verdik. Alıcısına hayırlı olsun." dedi.

