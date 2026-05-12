ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına hitap ederken gökyüzünde süzülen bir kuşu drone zannedince kısa süreli bir panik yaşadı. Bir anda konuşmasını keserek havayı süzmeye başlayan Trump, yaşadığı şaşkınlığı "Bugünlerde her boyutta yapıyorlar, çok yıkıcı olabilirler" sözleriyle geçiştirmeye çalıştı.

Washington semalarındaki 'tanımlanamayan hava araçları' tartışması, bu kez bizzat Başkan Trump’ın tepkisiyle gündeme oturdu.

Kameralar karşısında konuşurken başının üzerinden geçen bir kuş, ABD Başkanı'nın dikkatini dağıttı.

"DRONE OLABİLİR"

Yaşadığı anlık paniği şakayla karışık bir uyarıya çeviren Trump, insansız hava araçlarının (İHA) ulaştığı teknolojik düzeye dikkat çekerek, “Bugünlerde bunları her boyutta yapıyorlar. Ve muhtemelen duymuşsunuzdur, çok yıkıcı olabilirler” ifadelerini kullandı

SOSYAL MEDYADA 'KUŞLAR GERÇEK DEĞİL' AKIMI

Görüntülerin internete düşmesiyle birlikte sosyal medya platformları adeta yıkıldı. Milyonlarca kez izlenen o anlar, kullanıcılar arasında alay konusu oldu. Pek çok kişi, internetin ünlü hiciv akımı olan ve kuşların aslında hükümet tarafından yerleştirilen casus dronelar olduğunu savunan Kuşlar Gerçek Değil teorisine gönderme yaparak, "Trump sonunda gerçeği gördü" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.

Drone korkusu aklını başından aldı: Trump kuşu görünce panik oldu

ABD'Lİ BAKANLARIN EVİNDE GİZEMLİ DRONE TRAFİĞİ!

Öte yandan iddialara göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ikamet ettiği askeri üssün üzerinde kimliği belirsiz drone'lar tespit edildi.

"Washington’un en korunaklı noktalarından biri olan Fort McNair askeri üssü üzerinde gizemli drone trafiği yaşanıyor." diyen Washington Post, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaşadığı konutların üzerinde son 10 gün içinde defalarca kimliği belirsiz İHA görüldüğünü yazdı.

Gece karanlığında ortaya çıkan İHA'ların kim tarafından kontrol edildiği henüz çözülemedi.

Gelen istihbaratlar üzerine Beyaz Saray’da üst düzey bir güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. "Kuvvet koruma" seviyesinin, bir saldırı ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelen "Charlie" seviyesine yükseltildiği öğrenildi

Haberle İlgili Daha Fazlası