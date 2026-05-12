Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak iki takımın mücadelesinin yayın saati, kanalı ve maç detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Türkiye Kupası’nda final bileti için kritik mücadelede Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Kupada dikkat çeken performansıyla yarı finale kadar yükselen başkent temsilcisi ile son iki sezondur final oynayan bordo-mavililer arasındaki karşılaşma öncesi heyecan arttı.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Ankara’daki Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Gençlerbirliği-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kupaya 4. turdan başlayan Gençlerbirliği, bu sezon organizasyonda dikkat çeken sonuçlara imza attı. Kırmızı-siyahlılar, grup aşamasında Bodrum FK, Antalyaspor ve Aliağa FK’yi mağlup ederken Eyüpspor ile berabere kaldı. Başkent ekibi, çeyrek finalde ise Galatasaray’ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Trabzonspor ise Türkiye Kupası’nda üst üste üçüncü kez finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer daha önce son iki sezonda finale kadar çıkmış ancak Beşiktaş ve Galatasaray’a kaybederek kupayı alamamıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.

Bordo-mavililer, kupayı kazanması halinde tarihindeki 10. Türkiye Kupası zaferine ulaşacak. Trabzonspor bugüne kadar organizasyonda 17 kez final oynarken 9 kez şampiyonluk yaşadı.

Gençlerbirliği ise 18 yıllık final hasretini sona erdirmeyi hedefliyor. Başkent temsilcisi daha önce Türkiye Kupası’nı 1986-87 ve 2000-01 sezonlarında müzesine götürmüştü.

