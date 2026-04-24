Son 2 transfer döneminde Galatasaray'ın listesinde yer almasına karşın transferi gerçekleşmeyen Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Serie A devi Inter'de Haziran 2021'den bu yana forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceğine ilişkin dikkat çekici bir haber gündeme geldi.

"YENİ SÖZLEŞME İÇİN BASKI" İDDİASI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter yönetimi, son olarak Como maçında 2 gol ve 1 asistlik müthiş bir performans sergileyen milli futbolcuyu kadrosunda tutmak adına harekete geçti. Teknik direktör Cristian Chivu'nun, 32 yaşındaki yıldızı takımda tutma konusunda ısrarcı olduğu; yönetimin de deneyimli oyuncuya yeni sözleşme için baskı yaptığı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu

TEK ŞARTI YILLIK MAŞININ DÜŞMEMESİ

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kalmak için tek talebinin bulunduğu aktarıldı. Buna göre milli yıldız, 6,5 milyon euro garanti ücretrinin artırılmasını ya da en azından aynı seviyede korunmasını istiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası