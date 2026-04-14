Serie A ekibi Inter ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için temsilcisi Gordon Stipic'ten açıklama geldi.

"ITALYA VE INTER'DE ÇOK MUTLU"

Fabrizio Romano'ya konuşan menajer Gordon Stipic, "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu." dedi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞME OLMADI"

Galatasaray iddialarına dair konuşan Stipic, "Galatasaray'a muhtemel transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ancak gerçekler çok açık; ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Milli futbolcunun Inter ile şampiyonluk ve Dünya Kupası'na odaklandığını kaydeden Stipic, "Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor." diye konuştu.

