Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması! 'Transfer görüşmesi...'
İtalyan devi Inter ile 2027 yazında sözleşmesi bitecek olan ve başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için menajerinden açıklama geldi.
- Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
- Menajer Gordon Stipic, Hakan'ın hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu olduğunu ifade etti.
- Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu'nun muhtemel transferiyle ilgili geçmişte olduğu gibi yeniden çıkan spekülasyonlara rağmen, ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme olmadığını belirtti.
- Spekülasyonlar arasında somut bir talep veya resmi bir girişim olmadığı vurgulandı.
- Hakan Çalhanoğlu'nun şu anda tamamen Inter ile şampiyonluk yarışı ve Dünya Kupası'na odaklandığı belirtildi.
Serie A ekibi Inter ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için temsilcisi Gordon Stipic'ten açıklama geldi.
"ITALYA VE INTER'DE ÇOK MUTLU"
Fabrizio Romano'ya konuşan menajer Gordon Stipic, "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu." dedi.
"GALATASARAY İLE GÖRÜŞME OLMADI"
Galatasaray iddialarına dair konuşan Stipic, "Galatasaray'a muhtemel transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ancak gerçekler çok açık; ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMIŞ DURUMDA"
Milli futbolcunun Inter ile şampiyonluk ve Dünya Kupası'na odaklandığını kaydeden Stipic, "Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor." diye konuştu.