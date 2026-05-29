Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un simge yapılarından Çamlıca Kulesi’nin 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle şehrin en yüksek noktası olan kule, dünyada bir ilki başararak tek bir noktadan aynı anda 100 FM radyo yayını yapma özelliği taşıyor. İleri mühendislikle lale formunda inşa edilen dev yapı, modern mimarisi ve seyir teraslarıyla turizmin yeni gözdesi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi’nin 5 yıllık bilançosunu paylaştı. Lale formundaki mimarisiyle İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen kuleyi bugüne kadar yaklaşık 2,8 milyon kişi ziyaret etti.

"İSTANBUL’UN EN YÜKSEK NOKTASI"

Bakan Uraloğlu, ileri mühendislik teknikleriyle inşa edilen kulenin teknik özellikleri ve sunduğu sosyal alanlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplam 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek noktası olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya güçlü bir temel sağlıyor. Toplam 49 kattan oluşan kulede seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları bulunuyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

SEYİR TERASI VE HEZÂRFEN DENEYİMİ

Kulenin kısa sürede şehrin en önemli turizm noktalarından biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, ziyaretçilere sunulan interaktif deneyimlere değindi:

"İstanbul’u farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlerin ilk durağı olan Seyir Terası’nda tarihi yarımadanın silueti, Boğaz’ın eşsiz manzarası ve doğal güzellikler tek bir çerçevede buluşuyor. Seyyah360 ise ziyaretçileri interaktif bir görsel yolculuğa çıkarıyor. Hezârfen Ahmed Çelebi’nin gözünden İstanbul’un kültürel mirasını ve simge yapılarını keşfetme imkânı sunuyor."

"Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve sunduğu zengin içeriklerle İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi."

İstanbulun zirvesine rekor akın! 5 yılda 2.8 milyon ziyaretçi

YAYINCILIKTA DÜNYA İLKİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Çamlıca Kulesi, turistik değerinin yanı sıra dünyada aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir kuleden yapılabildiği ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Bakan Uraloğlu, kuledeki dijital yayıncılık altyapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 22 DAB+ yayını aktif olarak yürütülüyor. DAB+ teknolojisi ile radyo yayıncılığımıza yeni bir soluk getirdik. Sadece bugünü değil geleceği de şekillendirecek önemli bir dönüşümü Çamlıca Kulemizde hayata geçirdik. DAB+ teknolojisi ile İstanbul’a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık. Kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere 22 radyo kanalımız bu teknolojiyle yayın yapıyor."

Haberle İlgili Daha Fazlası