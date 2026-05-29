Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerini ertelemek durumunda kalan vatandaşlar, tatil süresini araştırıyor. Tatile girilmeden önce takas tarihleriyle ilgili bilgilendirme yapılmıştı. Peki, Borsa İstanbul işlemleri ne zaman başlayacak? İşte Borsa İstanbul işlem ve takas tarihleri...

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte gözler yeniden piyasalara çevrildi. Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince işlem gerçekleştirilemeyecek. Bayram nedeniyle 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul’da hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa işlemleri yapılamayacak.

Borsa İstanbul işlemleri ne zaman başlayacak? Borsa işlem ve takas tarihleri

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul'da işlemler, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal seyrine dönecek. Tatil süresince ara verilen alım-satım işlemleri, haftanın ilk iş gününde yeniden başlayacak ve yatırımcılar piyasada işlem yapabilecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs'ta fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

BORSA İSTANBUL TAKAS TARİHLERİ

Pay piyasasında, 22 Haziran'da gerçekleştirilen işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

