Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hücresel yaşlanmayı geciktirmek ve insan ömrünü uzatmak amacıyla başlattığı 26 milyar dolarlık gizli uzun ömür projesinin perde arkası Wall Street Journal tarafından deşifre edildi. Çin lideri Xi Jinping ile yaptığı özel görüşmenin açık kalan mikrofonlara sızmasıyla ortaya çıkan devasa araştırmada, laboratuvar ortamında yapay organ basımından -170 derecelik kriyoterapi odalarına kadar uzanan sıra dışı detaylar gün yüzüne çıkartıldı.

Gazeteci Bojan Pancevski, Kremlin’in bir devlet önceliği haline getirdiği milyar dolarlık girişimi, organ basımından genetik mühendisliğine, kriyoterapiden laboratuvar ortamında yürütülen özel çalışmalara kadar uzanan sıra dışı detayları paylaştı.

MİKROFON AÇIK KALDI: 150 YIL YAŞAYABİLİRİZ

Her şey, Vladimir Putin’in Pekin’deki bir askeri geçit töreni sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı özel konuşmanın açık kalan mikrofonlardan sızmasıyla başladı. Putin’in, Xi Jinping’e "insanların organlarını değiştirerek ölümsüzlüğe ulaşabileceğini" anlatması, ilk etapta iki yaşlı lider arasındaki tuhaf bir sohbet olarak değerlendirilmişti. Ancak Wall Street Journal, bu ifadelerin aslında Rusya’nın en prestijli ve gizli bilimsel projelerinden birinin dışa vurumu olduğunu ileri sürdü.

Silikon Vadisi milyarderlerinin yaşlanma karşıtı arayışlarına benzer şekilde Putin de bu alandaki çalışmaları resmi devlet politikası haline getirdi.

26 MİLYAR DOLARLIK PROJEDE NELER VAR?

Rusya hükümeti, geçtiğimiz dönemde "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" adı altında 26 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan bir gen terapisi tedavisi geliştirdiklerini duyurdu. Bilim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, ilacın yaşlanmaya karşı mücadelede dünyadaki en umut verici yollardan biri olduğunu aktardı. Projenin nihai hedefi ise 2030 yılına kadar laboratuvar ortamında üretilen biyo-uyumlu doku ve organlarla insan vücudunu sınırsız olarak onarabilmek. Rus devlet bilim insanları, şimdiden 3D biyobaskı teknolojisiyle canlı kıkırdak dokusu ürettiklerini iddia ediyor.

PROJENİN BAŞINDA PUTİN'İN KIZI VAR

Kremlin destekli bütçeli yapının yönetim şeması da dikkat çekiyor. Uzun ömür hamlesinin başında Putin’e en yakın iki isim yer alıyor.

Putin'in devletin genetik programlarını denetleyen endokrinolog kızı Maria Vorontsova ve Sovyet döneminden kalma nükleer araştırma merkezi Kurchatov Enstitüsü'nün başkanı fizikçi Mikhail Kovalchuk.

Projenin entelektüel mimarı olarak kabul edilen Kovalchuk, yakın gelecekte bilimin insan vücudundaki parçaları yıprandıkça değiştirmeye imkan tanıyacağını belirterek, "Ölümsüzlüğü tartışmak zor ancak insanı onarma yeteneği şüphesiz katlanarak artacak" şeklinde konuşmuştu.

Wall Street Journal'a konuşan ve Ukrayna savaşının ardından Rusya’yı terk eden ülkenin öncü biyobaskı uzmanı Alexander Ostrovskiy ise Kremlin'in iddialarına şüpheyle yaklaştığına kaydetti.

Rusya'da yürütülen çalışmaların uluslararası hakemli dergilerde hiçbir karşılığı olmadığını dile getiren Ostrovskiy, Batı yaptırımlarının Rus bilimini dünyadan kopardığını iletti.

Rus bilim insanı, "Yayın yoksa gerçek sonuç da yoktur. Muhtemelen fon akışının kesilmemesi için Putin’e tam olarak duymak istediği şeyleri söylüyorlar, bilimi dünyadan izole bir şekilde yürütmek imkansızdır" eleştirisinde bulundu.

-170 DERECELİK SAUNA

73 yaşındaki Vladimir Putin, yıllardır buzlu suya girmesi, gömleksiz doğa gezileri ve hokey maçlarıyla güçlü bir lider imajı çizmeye çalışsa da arka planda bedensel çürümeyle alışılmadık düzeyde meşgul bir portre sunuyor.

Eski Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, 2018'de Kremlin'e yaptığı ziyarette Putin'in kendisine, vücudun aşırı soğuğa maruz bırakıldığı kriyoterapiyi tavsiye ettiğini ve bunun yaşlanmayı yavaşlatabileceğini anlattığını söyledi.

SOVYETLERDEN KALAN ÖLÜMSÜZLÜK GELENEĞİ

Kremlin’deki liderlerin yaşlanmayı durdurma ve ölümden kaçma çabası aslında Rusya tarihinde yeni değil. 1920'lerde Sovyet bilim insanı Alexander Bogdanov, gençleşmek amacıyla kendine uyguladığı kan nakli deneyleri sırasında 55 yaşında hayatını kaybetmişti. 1930'larda ise hekim Oleksandr Bogomolets, insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini iddia ettiği araştırmalarıyla Joseph Stalin'in büyük övgüsünü kazanmış, ancak kendisi de 65 yaşında ölmüştü.

Wall Street Journal, Rusya’nın gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında hâlâ en düşük hayat sürelerinden birine sahip olduğunu hatırlatarak, ülkede erkeklerin ortalama hayat süresinin 68 yıl civarında kaldığı bilgisini paylaştı.

