Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım tedbirleri artırıldı. Zirve süresince kentte oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla kamu çalışanlarına idari izin verilirken, uygulamanın kapsamı ve hangi personelleri kapsadığı merak konusu oldu. Peki NATO izni ne zaman uygulanacak, kimler idari izinli sayılacak?

Ankara’da temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte güvenlik ve organizasyon hazırlıkları hız kazandı. Zirve süresince kamu düzeninin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirler uygulanacak. Bu kapsamda sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, festival ve benzeri toplu etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmeyecek.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAK ANKARA İLÇELERİ

Zirvenin yapılacağı tarihleri, Ankara'nın bazı ilçelerinde görev yapan kamu personeline idari izin verilecek. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde çalışan kamu görevlileri, zorunlu ve kritik hizmetlerde görev alanlar dışında, 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli kabul edilecek.

