"Astoria Grande" kruvaziyeri 1079 yolcusuyla, Rusya'nın Soçi kentinden Bartın'ın Amasra ilçesine geldi. Amasra'ya 100'üncü seferini yapan gemi 2022'den bu yana 84 bin 837 turist taşıdı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 100'üncü seferiyle Bartın'ın Amasra Limanı'na demirledi.

100'ÜNCÜ SEFERİNİ YAPTI

Tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra’ya 1079 yolcu ve 453 kişilik mürettebatla gelen 11 katlı kruvaziyer, 3 Ağustos 2022’den bu yana ilçeye 100’üncü seferini yaptı.

Amasra'yı Rusya'ya bağladı! 4 yılda 80 binden fazla turist getirdi

TURİSTLER, AMASRA VE SAFRANBOLU'YU GEZDİ

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'yı Rusya'ya bağladı! 4 yılda 80 binden fazla turist getirdi

80 BİNDEN FAZLA TURİST GETİRDİ

Amasra'ya 2022'den bu yana 84 bin 837 turist getiren geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye gideceği öğrenildi.

Amasra'yı Rusya'ya bağladı! 4 yılda 80 binden fazla turist getirdi

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Dev kruvaziyer gemileri Bodrum'da! Yüzlerce turist getirdi

Haberle İlgili Daha Fazlası