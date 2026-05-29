Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın Galați kentinde bir insansız hava aracının (İHA) 12 katlı bir apartmana çarpması bölgede paniğe neden oldu. Patlama ve yangına yol açan olayın ardından Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları ile NATO unsurları acil kodla havalandırıldı.

Ukrayna sınırına oldukça yakın bir konumda bulunan Romanya’nın Galați kentinde, 12 katlı bir apartmanın üzerine insansız hava aracı (İHA) düştü.

Şiddetli patlamanın ardından binanın üst katlarında ağır hasar meydana gelirken, olay Rusya-Ukrayna savaşının NATO sınırlarına taşınabileceği yönündeki endişeleri hat safhaya çıkardı.

NATO ve Romanya Hava Kuvvetleri, hava sahasını güvence altına almak amacıyla savaş uçaklarını acil kodla havalandırdı. Romanya makamları ise bölge halkını uyarmak ve güvenlik çemberi oluşturmak için "RO-ALERT" acil durum sistemini devreye soktu.

NATO ülkesinde İHA apartman bloğunu vurdu: Savaş uçakları acil kodla havalandı!

"PİLOTLARIN VURMA YETKİSİ VARDI"

Yaşanan sınır ihlali ve sıcak çatışma riskinin ardından Romanya Milli Savunma Bakanlığı jetlerin havalandığını doğruladı. Bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamada, bölgede devriye atan F-16 pilotlarının tehdit oluşturan hedefleri doğrudan vurma yetkisinin bulunduğu kaydedildi.

10. KATTA YANGIN ÇIKTI: YARALILAR VAR

Romanya Acil Durum Ofisi (ISU) Galați şubesi, İHA'nın binaya çarpmasının ardından 10. kattaki bir dairede yangın çıktığını aktardı. Yangın çıkan dairede bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla binayı terk etmeyi başarırken, binanın diğer katlarında yaşayan yaklaşık 70 kişi ekipler tarafından hızla tahliye edildi.

Sağlık yetkikisi Daniela Enciu, ilk yardım müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayda birinci derece yanıkları olan bir kadın ile panik atak geçiren 14 yaşında bir erkek çocuğu hastaneye nakledildi" ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası