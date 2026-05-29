Çin, yapay zekâda devlet destekli hamlelerle ABD’ye rakip olurken, sektörün ekonomik hacmini 5 yılda 1,5 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Çin, devlet yönlendirmesi, sanayi entegrasyonu, veri kapasitesi ve yerli teknoloji hamlesiyle yapay zekâyı ekonomik dönüşüm aracı hâline getirmeyi ve başta ABD olmak üzere rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yapay Zekâ Artı (AI Plus) stratejisiyle bu alandaki teknolojilerin farklı endüstrilere uyarlanmasına odaklanan Pekin yönetimi, sektördeki ekonomik hacmi 5 yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştırmayı öngörüyor. Çin’in küresel yapay zekâ yarışındaki konumu son dönemde ‘DeepSeek’in geliştirdiği modellerle daha görünür hâle geldi. DeepSeek-R1’in 2025 başında piyasaya çıkması, Çinli şirketlerin daha düşük maliyetlerle güçlü yapay zekâ modelleri geliştirebileceği yönündeki öngörüleri artırdı. Bu durum Çin ve ABD arasındaki gerilimi yükseltirken piyasalarda satış baskısı da oluşturmuştu.

Çin, 2024 yılında 295 bin endüstriyel robot kurulumuyla Japonya’nın 6 katı seviyeye ulaştı. Japonya’da bu sayı söz konusu yılda 44 bin 500 seviyesindeyken ABD’de 34 bin 200 olarak tespit edildi. Bu sebeple Çin’in yapay zekâ hikâyesi yalnızca teknolojik ilerleme üzerinden okunmuyor. Ülke, devlet destekli planlama ve sanayi entegrasyonu sayesinde yapay zekâyı ekonomik dönüşüm aracı hâline getirmeye çalışıyor.

