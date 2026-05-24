24 Erzincanspor’un düzenlediği logo yarışmasında 1680 başvuruya rağmen jüri, birincilik ödülüne layık tasarım bulamadı. Kulüp, başvuruların büyük bölümünün yapay zekâ üretimi olduğunu belirterek yarışmayı sonuçlandırmadan iptal etti. Yeni logo sürecinin yeniden değerlendirileceği açıklandı.

24 Erzincanspor’un düzenlediği logo yarışmasına 1680 başvuru yapılmasına rağmen jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne layık bir tasarım bulunamadı. Kulüp, başvuruların büyük bölümünün yapay zekâ destekli üretimlerden oluştuğunu ve bu durumun değerlendirme sürecini etkilediğini açıkladı.

Erzincanspor Genel Sekreteri Rıfkı Erdem, yarışmanın kulübün kurumsal kimliğini güçlendirmek, tarihsel birikimini ve taraftar kültürünü modern bir tasarım anlayışıyla geleceğe taşımak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Erdem, toplam 1680 başvurunun alındığını, ancak yapılan teknik incelemelerde çalışmaların yaklaşık yüzde 98’inin yapay zekâ destekli olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Güzel sanatlar fakültelerinden akademisyenlerin yer aldığı jüri; orjinallik, kurumsal kimliği yansıtma gücü, tipografi, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaptı. Ancak bu kriterleri tüm yönleriyle karşılayan bir tasarım bulunamadığı için birinci seçilmedi.

Kulüp yönetimi, kararın maddi gerekçelere dayanmadığını, tamamen Erzincanspor’un kurumsal kimliğine uygun güçlü ve orjinal bir logo oluşturma hassasiyetinden kaynaklandığını vurguladı.

Ayrıca logo sürecinin yeniden ele alınacağı ve kulübün vizyonunu yansıtan yeni bir tasarım çalışmasının önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

