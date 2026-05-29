Masada uzlaşı beklerken sahadan yaptırım çıktı: ABD İran'ın gizli petrol gelirlerini de kesiyor
ABD ve İran arasında 60 günlük geçici bir mutabakat sağlandığı yönündeki iddialar Tahran tarafından yalanlanırken, Washington yönetimi İran ordusunun finansal kaynaklarını hedef alan kritik bir hamle yaptı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın askeri gücünü yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla, ordunun paravan şirketler ve gölge filolar üzerinden yürüttüğü petrol satışlarına yönelik kapsamlı yeni yaptırım kararı aldı.
ABD ile İran arasında yürütüldüğü iddia edilen nükleer ve ateşkes müzakerelerine dair tartışmalar sürerken, Washington hattından Tahran ekonomisine ve askeri yapısına darbe vuracak çok kritik bir hamle geldi.
Tahran 'ABD ile anlaşma' iddialarını yalanladı: Mutabakat metni henüz hazır değil
ABD Hazine Bakanlığı, İran ordusunun silahlı kuvvetlerini yeniden inşa etmesini engellemek ve bölgedeki ABD müttefiklerine yönelik tehditlerin önüne geçmek amacıyla, ülkenin askeri petrol satışlarını hedef alan çok kapsamlı yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu.
"PARAVAN ŞİRKETLERLE PETROL SATIYORLAR"
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın askeri petrol satışlarına karşı ek adımlar attığı bildirildi.
Bu satışların, İran'ın silahlı kuvvetlerinin yeniden inşasını finanse etmesine ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini sürdürmesine imkan verdiği belirtilen açıklamada, İran ordusunun bir dizi paravan şirket aracılığıyla İran ham petrolünü satarak gelir sağladığı ifade edildi.
YAPTIRIM LİSTESİ GÜNCELLENDİ
Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığının petrol satış kolu olan Sepehr Energy Jahan firmasının petrol ihracatını gerçekleştirebilmek için büyük ölçüde gölge filo gemilerine ve paravan şirketlere bağımlı olduğu belirtilerek, bu kapsamda çeşitli şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran'ın petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz."