Peribacaları, sıcak hava balonları, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Kapadokya’da turizm hareketliliğinin artmasıyla konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda yüzde 100’ü geçti.

Kapadokya’da 2019 yılında 343 konaklama tesisinde 11 bin oda ve 24 bin 208 yatak kapasitesi bulunurken, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla tesis sayısı 764’e, oda sayısı 15 bin 238’e, yatak kapasitesi de 31 bin 150’ye yükseldi. Geçen yıl itibarıyla hizmete sunulan turizm amaçlı 117 kiralık konuttaki 450 oda ve 1.484 yatak kapasitesi, konaklama imkânına ek kapasite oluşturdu.

Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sucu, bölgede artan tesis sayısının, bölge ekonomisine istihdam ve hizmet sektörü açısından da katkı sunduğunu söyledi.

