Küresel enerji piyasalarında artan belirsizlikler yerli kaynakların önemini bir kez daha ortaya koyarken Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), 2025 yılında gerçekleştirdiği üretim ve satış faaliyetleriyle enerji arz güvenliğinin temel aktörlerinden biri olmayı sürdürdü.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önceliğin her zaman yerli kaynaklar olduğunu söyledi. Çiftçi, “Milli servetimiz olan yerli kömürümüzün ekonomiye kazandırılması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ana hedefimiz. Geçtiğimiz yıl ülkemiz kömür üretimi 81,6 milyon ton olarak gerçekleşirken bunun yaklaşık yüzde 35‘i TKİ sahalarından sağlandı. TKİ sahalarında 28,7 milyon ton kömür üretimi yapıldı. Termik santrallere, ısınmaya ve sanayiye toplam 7,97 milyon ton satış gerçekleşti. Yaklaşık 18 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyoruz. Önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bir milyon ton kömür ekonomiye kazandırılacak! Taşınan zeytinler cari açığa ilaç olacak

“DÜŞÜK KALORİLİ KÖMÜRDEN 4,1 MİLYON LİTRE GÜBRE ÜRETTİK”

Kömürün sadece enerji üretiminde kullanılmadığını vurgulayan Çiftçi, “Kömürü farklı alanlarda da değerlendiriyoruz. Düşük kalorili kömürden elde ettiğimiz TKİ Hümas Sıvı gübreden 2025’te 45 bin 640 litre, bugüne kadar toplam 4,1 milyon litre ürettik. Daha önce gerçekleşen üretimlerle birlikte 397 bin 330 litre TKİ Hümas Sıvı gübre satışı gerçekleştirildi” diye konuştu.

“1 MİLYON TON KÖMÜR DESTEĞİ VERDİK”

Çiftçi, sosyal destek faaliyetlerine de dikkat çekerek, “2025 yılında ülkemiz genelindeki ihtiyaç sahibi hanelere yaklaşık 1 milyon ton ısınma amaçlı kömür dağıtımı gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların ısınma ihtiyacının karşılanması kapsamında 262 bin 643 ton kömür teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“12,3 MİLYON FİDAN DİKTİK”

Sahadaki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çiftçi, “Üretimi tamamlanan maden sahalarında 2025 yılında 115 hektarlık alana 250 bin adet fidan diktik. Bugüne kadar 6 bin 380 hektarlık alanda toplam 12 milyon 333 bin 984 adet fidanı toprakla buluşturduk” değerlendirmesinde bulundu.



“SAHADAN 133 BİN 579 ANALİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Saha ve üretim planlamasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çiftçi şöyle konuştu: “Garp Linyitleri İşletmesi sahalarında da 25 lokasyonda toplam 1.500 metre sondaj yaptık. Bu çalışmalarla kömür damarlarının yayılımı ve özelliklerine ilişkin verileri detaylandırdık. Böylece üretim faaliyetlerinin daha verimli planlanmasına katkıda bulunuldu. Bu yanı sıra laboratuvarlarımızda 22 bin 589 numune üzerinde toplam 133 bin 579 analiz yaparak hem kurum içi ihtiyacı karşıladık hem de özel sektöre hizmet verdik.”

Haberle İlgili Daha Fazlası