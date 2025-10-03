Bir milyon ton kömür ekonomiye kazandırılacak! Taşınan zeytinler cari açığa ilaç olacak 

ÖNDER ÇELİK - Muğla’da zeytin ağaçlarının taşınma süreci başladı. Yasal düzenlemeler sonrası ilk zeytin taşıma işlemi öncesinde Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde AR-GE çalışması yapılmıştı. Yüzde 100 başarı sağlanan AR-GE çalışmasından bir ay sonra 151 ağacın taşıma işlemi Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Muhtarlar Danışma Kurulu ve bilim insanlarının gözetiminde gerçekleştirildi. Ağaçların bulunduğu bölgedeki 1 milyon ton kömür rezervi ekonomiye kazandırılacak.

Buradan elde edilecek kömür Muğla’nın 70 günlük elektrik ihtiyacını (900 bin MW) karşılayacak. Bu da cari açığa 64 milyon dolarlık katkı anlamına geliyor. Bölgede 48 bin zeytin ağacının taşınması ile toplam 165 milyon ton rezervin ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte korunabileceğini vurgulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, “Türkiye yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıyor. Bu nedenle enerji arz güvenliği ve yerli kaynakların kullanımı kritik önem taşıyor. Santrallerimiz bu ihtiyacı karşılayan stratejik enerji tesisleri arasında yer alıyor” dedi.

Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün ve verimli olduğunu bugüne kadar defalarca ispatladıklarını söyleyen Eroğlu, “2022’ye kadar yaptığımız taşımalarda tutma oranımız yüzde 97’ye ulaştı. Yapılan kanun değişikliği kapsamında sahamızda yaklaşık 48 bin zeytin ağacının taşınması planlanıyor. Bu rakam Türkiye’nin toplam zeytin varlığının sadece yüzde 0,018’ine denk geliyor. Üstelik taşınan zeytin ağaçlarının iki katı kadar zeytin fidanı dikilmesi sayesinde zeytin varlığımız daha da artacak. Maden ve çevre birbirine karşıt olmak zorunda değil, birlikte mümkün” diye konuştu.

Eroğlu, bölgedeki maden ruhsat alanının 24 bin hektar olduğunu ancak kazı faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın yalnızca 885 hektar büyüklüğünde olduğunu söyledi.

TEK TEK FOTOĞRAFLANIYOR

Taşıma çalışmalarına önderlik eden kurulun başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya da, “Her bir ağacın GPS koordinatlarını, yaşlarını, gövde çaplarını ve sağlık durumlarını tek tek kaydettik; fotoğraflarını çekip arşivledik. Ağaçların budamasını yaptık, kök koruma uygulamaları gerçekleştirdik. Böylece taşınan her ağacın gelişimini düzenli olarak takip edebileceğimiz bir veri tabanı oluşturduk” dedi. Öte yandan şirket 300 yeni zeytin fidanı daha dikerek bölgedeki zeytin varlığını daha da artırdı.

BÖLGE EKONOMİSİNE YILLIK 5 MİLYARLIK DESTEK

Türkiye’nin en büyük santrallerinden biri olan Yatağan ile Yeniköy-Kemerköy, ülke ihtiyacının yüzde 3’ünü, Güney Ege elektriğinin ise yüzde 85’ini karşılıyor. Santraller 4.500’ü aşkın kişiye doğrudan iş imkânı sağlıyor, dolaylı olarak 100 bin kişilik bir ekosisteme katkı veriyor, bölge ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyar TL destek sağlıyor. Santrallerin cari açığın azaltılmasına katkısı sadece geçen sene 500 milyon dolar oldu.

ZEYTİN AĞACI VARLIĞI İKİYE KATLANDI

Türkiye, zeytin ağacı varlığı bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. 2002’de Türkiye’deki zeytin ağacı varlığı 99 milyon iken 2025 itibarıyla 204 milyon 437 bine yükseldi. Aradan geçen 23 senelik süreçte ağaç sayısı iki kattan fazla artış gösterdi. Bu ağaçların 171 milyonu meyve verirken, 32 milyon adedi henüz genç ağaçlardan oluşuyor. Özellikle Ege Bölgesi, Türkiye zeytin varlığının yüzde 53’üne ev sahipliği yapıyor.

ZEYTİNLERİN GELİŞİMİ HALKA AÇIKLANACAK

Yerli kömürün ekonomiye kazandırılması maksadıyla yapılan düzenlemeyle zeytin ağaçlarının korunması için de yeni bir yol haritası çizildi. Yeniköy Kemerköy Enerji ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında imzalanan protokol ile taşınan zeytinlerin gelişimi, bağımsız bir bilim kurulu tarafından düzenli olarak izlenecek. Her üç ayda bir hazırlanacak raporlar kamuoyuyla paylaşılacak ve böylece sürecin bütün aşamaları halkın bilgisine sunulacak.