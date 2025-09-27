Muğla'da su deposu kazısı sırasında tarihi keşif! Bölge korumaya alındı

Menteşe ilçesinde sulama deposu çalışmaları sırasında yapılan kazılarda tarihi eseler bulundu. Çalışmalar durduruldu, alan güvenlik şeridiyle korumaya alındı, polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

SU DEPOSU İÇİN YAPILAN KAZIDA TARİHİ ESERLER FIŞKIRDI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere yapılan sulama deposu çalışmalarında yapılan kazılarda tarihi eserler bulundu.

POLİSLER NÖBETTE

Çalışmalar sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki objeler üzerine durum yetkililere bildirilerek çalışmalar durduruldu, alan güvenlik şeridiyle kapatılarak koruma altına alındı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, alanın koruma altına alındığı ve birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğu ise ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.