Interpol'ün aradığı tarihi hat İstanbul'da ele geçirildi! 2005 yılında camiden çalınmış

Interpol'ün aradığı tarihi hat İstanbul'da ele geçirildi! 2005 yılında camiden çalınmış

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. 2005 yılında camiden çalınan ve Interpol tarafından aranan bir hat levha da ele geçirildi. Eserin 1837 yılında yazıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılara yönelik çalışma yaptı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde Haziran ve Eylül ayları içerisinde 11 farklı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Interpol'ün aradığı tarihi hat İstanbul'da ele geçirildi! 2005 yılında camiden çalınmış - 1. Resim

1837 YILINDA YAPILAN HAT LEVHA BULUNDU

Bu şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, aralarında 2 Şubat 2005 yılında Üsküdar Defterdar Tahir Efendi Camii'nden çalınan Hattat Mehmet Sami Efendi tarafından 1837-1912 tarihlerinde yazılmış 1 hat levhanın da olduğu binlerce eser ele geçirildi.

Interpol'ün aradığı tarihi hat İstanbul'da ele geçirildi! 2005 yılında camiden çalınmış - 2. Resim

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçen eserler arasında hat levhanın yansıra bin 771 parçadan oluşan Yunan/Roma İmparatorluk dönemlerine ait, insan bezemeli mozaik eser, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ile Anadolu Selçuklu devleti dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden imal olduğu görülen toplam 2 bin 627 sikke grubu, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu anlaşılan pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona vb. olmak üzere toplam 454 obje ve 47 fil dişinden imal edildiği değerlendirilen bilezik formunda takı ele geçirildi.

Interpol'ün aradığı tarihi hat İstanbul'da ele geçirildi! 2005 yılında camiden çalınmış - 3. Resim

İLGİLİ MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Ele geçen tarihi ve manevi eserler, basın mensuplarına gösterildi. Söz konusu eserlerin, yapılacak işlemlerin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

