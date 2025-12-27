Karabük Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışının devam edeceğini ve yer yer kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kış adeta yurda bir anda giriş yaptı, sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş birçok kente kar yağışını da beraberinde getirdi. O illerden biri de Karabük olurken, birçok ilçe adeta beyaz gelinliği giydi.

KAR 20 SANTİMİ AŞACAK

Karabük Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışının devam edeceğini, 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don ve tipi gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

BUZLANMA VE TİPİYE DİKKAT

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun, 20 santimetre üzeri kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"TRAFİKTE TEDBİRLİ OLALIM"

Valilik ayrıca, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Ekiplerin, kapanan köy yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde devam eden karla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Özel İdaremize ait 21 iş makinesi ve 55 personel ile aralıksız şekilde sahada görev yapılarak vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Bu süreçte karla mücadele çalışmalarımıza destek veren; tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin, gecenin ilerleyen saatlerine kadar fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize, mesai arkadaşlarımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, kamuoyunu bilgilendiren basınımıza, sürece duyarlılıkla katkı sağlayan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sahada kar küreme ve yol genişletme çalışmalarına devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle, buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Can ve mal güvenliği açısından lütfen trafikte dikkatli ve tedbirli olalım."

