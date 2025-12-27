Anadolu Ajansı
Yol tır trafiğine kapatıldı! Bingöl-Erzurum kara yolunda kar engeli
Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı trafiğe engel oldu. Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.
Özetle
Kaydet
Yasam 52 dk önce
Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.
- Bingöl-Erzurum kara yolu, tır trafiğine kapatıldı.
- Kapanma nedeni yoğun kar yağışı ve tipi.
- Etkilenen kesim Karvansaray Kavşağı ile il sınırı arası.
- Duyuru Bingöl Valiliği tarafından yapıldı.
Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.
Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
'İzlanda' Türkiye'yi dondurdu: Meteoroloji'nin son raporundan yeni uyarı geldi!
Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR