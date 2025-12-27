Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Rusya kaynaklı soğuk hava dalgasının tüm yurtta etkisini artırdığını açıkladı. Kar ve don uyarısı yapılan şehirlerde yollar beyaza büründü, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul’dan Van’a kadar birçok ilde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Yüksek kesimlerde hafif, kent merkezlerinde ise sulu kar etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin önümüzdeki 6–8 gün boyunca İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi. Şehirde bulutlu havanın yerini soğuk ve fırtınalı hava alacak.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan yağış, yer yer sisle birlikte görüş mesafesini azalttı. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının en düşük -1, en yüksek 1 derece olarak ölçüldüğü Eskişehir’de çatıları, araçları ve bitkiler karla kaplandı. Porsuk Çayı çevresindeki manzaralar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars ve Ardahan’da etkili olan kar yağışıyla kent merkezleri beyaza büründü. Kars Belediyesi ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Sarıkamış ilçesinde yoğun kar ve tipinin ardından belediye ekipleri yolları temizledi. Ardahan’da da yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu (Bilecik hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Kütahya, Eskişehir, Giresun, Trabzon ve Şanlıurfa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Ankara ve Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağış ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte İç Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.