Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Safranbolu, Eflani ve Ahmetusta Geçidi’nde hayatı olumsuz etkileyen yağışların, daha geniş alana yayılması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kentin Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek Yaylası ile Ömür Ahmet Kıran mevkilerinde ve Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede görev yapan Karayolları ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

YAĞIŞ GENİŞ ALANA YAYILABİLİR

Öte yandan Eflani ilçesinin merkezi ile çevredeki yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesiyle birlikte yağışların geniş bir alana yayılabileceğini, kar yağışının önümüzdeki saatlerde Bolu, Düzce ve Sakarya üzerinden İstanbul’a doğru ilerleyebileceğini belirtti.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları ve sürücüleri buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

