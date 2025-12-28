Düşünmek lazım…

İnsan olmanın gerek ve şartları çok fazla olmasa da yerine getirebilen çok az… Sık söylerim ve söylediğim için de sıklıkla yargılanırım; “Çok sayıda beşer var ve fakat çok az ‘insan’ var… “Herkes insan doğar ama herkes insan kalamaz!.. Ben gibi düşünen birine rastlamak hoşuma gitti ve paylaşmak istedim;

Beyin ve sinir cerrahisinde birçok ilklere imza atan ve 2014 yılında dünyanın en iyi beyin cerrahı ödülünü alan, aynı zamanda birkaç sene önce Türkiye'ye gelerek bizim meşhur sanatçılardan birinin de beyin ameliyatına giren Almanya'nın Hannover kentindeki İran asıllı ünlü Profesör Doktor Majid Samii şöyle anlatıyor:

Bizim mahallede bir çöpçü var. Her sabah arabama binip işe gitmek için evden çıktığımda beni görür görmez yanıma gelir, güler bir yüzle sıcak ve içten bir selam verir. Ben de arabadan iner, saygıyla elini sıkarım. “Günaydın” der, hâlimi hatırımı sorar, sonra tekrar işine dönüp caddeyi süpürmeye, insanların pislettiği yolu temizlemeye devam eder.

***

Oturduğum apartmanda bir de alt komşum, aynı zamanda meslektaşım olan bir cerrah doktor var. Ara sıra asansörde karşılaşırız kendisiyle. Selam verdiğimde gözü yukarıda sadece başını sallar, dışarıya atılmak için bir an önce asansörün kapısının açılmasını bekler…

Şahsen eğer bir gün hayatta kalmam bu doktora bağlı olsa, kabrimin tozlarını o çöpçünün silip süpürmesi, hayata dönmemi sağlayacak olan o doktorun tedavisinden daha lezzetli olur benim için...

İşte bu sebeple diyorum ki:

Bir ferdin yüksek eğitimli olmasıyla anlayışlı ve şuurlu insan olması arasında asla bir ilişki,

bir alaka yoktur.!



***

Kim makamıyla övünürse, FİRAVUN'a baksın!

Kim malıyla övünürse, KARUN'a baksın!

Kim rütbesiyle övünürse, HAMAN'a baksın!

Kim soyuyla övünürse, EBU LEHEB'e baksın!

Kim ilmiyle övünürse, ŞEYTAN'a baksın!





Ninem diyor ki; Dıştaki kibir, içteki fakirliğin eseridir.

