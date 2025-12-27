Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok ile birlikte kadro dışı bırakılan Necip Uysal; Sergen Yalçın ile herhangi bir tartışma yaşamadığını, karardan ötürü şaşkın ve üzgün olduğunu ve kulübe zarar gelmemesi için konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

22 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'ta 17 Ekim'de kaptanlığı alınan Mert Günok ile birlikte kadro dışı bırakılan Necip Uysal, alınan karara ilişkin düşüncülerini paylaştı.

"ŞAŞKINIM, ÜZGÜNÜM"

Kadro dışı bırakılmasıyla alakalı olarak Gazeteci Fırat Günayer'e konuşan Necip Uysal, "Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla ve içeride kimseyle problemim yok. Şaşkınım, üzgünüm. Beklemediğim bir durum ve ne yapacağım konusunda henüz bir fikrim yok." açıklamasını yaptı.

"KONUŞULMASI BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERİR"

Siyah beyazlıların kararına saygılı olduğunu ve kulübe zarar gelmemesi adın daha fazla konuşmak istemediğini belirten Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Aslolan kulüptür; bir Necip gider, 10 tane Necip gelir. Kulüpler kalıcı, bizler geçiciyiz. Ben yönetimin verdiği karara saygılıyım. Bu konunun artık uzamasını istemiyorum. Bu konunun konuşulması Beşiktaş'a zarar verir. Ben bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum." dedi.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI

Kararın tamamen Sergen Yalçın'ın olduğu ve tecrübeli çalıştırıcının, "Ben bu iki isimden de faydalanmayacağım. O yüzden burada kalmalarına gerek yok. Yeni bir takım kurmak, yeni bir Beşiktaş kurmak istiyorum" dediği ifade edildi.

