Samsung’un 25 Şubat’ta tanıtacağı yeni amiral gemisi S serisinden Galaxy S26 Plus, tanıtımdan önce benchmark platformu Geekbench’te ortaya çıktı. Sızdırılan test puanları, telefonun performans beklentilerini şekillendiriyor.

Samsung’un 25 Şubat’ta tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Plus, lansman öncesinde performans testinde ortaya çıktı. Geekbench veritabanına yansıyan sonuçlar, cihazın Exynos 2600 işlemci ve 12 GB RAM ile güçlü bir performans sunacağını gösterirken, Galaxy S26 serisinin teknik özellikleri ve fiyatına ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Tanıtıma günler kala ortaya çıkan sızıntılar, Samsung’un yeni amiral gemisi ailesine dair beklentileri artırdı.

YÜKSEK PERFORMANS VERİLERİ

Geekbench veritabanında görülen model, “SM-S947B” koduyla listelendi ve Exynos 2600 yonga seti ile birlikte 12 GB RAM’e sahip olarak test edildi. Bu sonuç, Samsung’un kendi üretimi işlemciyi birçok pazarda yine tercih edeceğine işaret ediyor.

Galaxy S26+, Geekbench 6.5 sürümünde Tek çekirdekte 2.304 puan, çoklu çekirdekte ise 9.015 puan almayı başardı.

Bu rakamlar, cihazın amiral gemisi sınıfında güçlü bir performans sunacağını gösteriyor. Benchmark’taki yüksek çoklu çekirdek puanı, özellikle çoklu görev, oyun ve üretkenlik iş akışlarında rekabetçi bir performans sinyali veriyor.

Geekbench listesi ise cihazın diğer özelliklerini ortaya çıkardı. Galaxy S26 Plus, 12 GB RAM ve Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü ile gelecek.

SNAPDRAGON BEKLENTİSİ

Samsung’un geçmiş yıllarda izlediği politika gereği, Avrupa ve bazı pazarlarda Exynos işlemcili modeller göreceğiz; ABD ve Çin gibi pazarlar ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy gibi yonga setleriyle desteklenebilir. Bu, global pazarda farklı kullanıcı beklentilerine cevap veren çok yönlü bir strateji olarak göze çarpıyor.



Ailenin giriş modeli S26 ABD testlerinde Snapdragon işlemciyle görülmüştü. Serinin en üst modeli Galaxy S26 Ultra’nın ise tüm dünyada Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle çıkması bekleniyor.

TANITIM ÖNCESİ TÜM SIZINTILAR

Ailenin modellerinin tanıtım öncesi tüm teknik özellikleriyle resmen sızdı.



Galaxy S26, Dynamic AMOLED ekran, güçlü işlemciler ve kapsamlı kamera setleriyle dikkat çekiyor. Henüz resmi lansman öncesi ortaya çıkan bilgiler, model ailesinin Samsung’un en kapsamlı amiral gemisi serisi olacağını işaret ediyor.

GALAXY S26’NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Standart Galaxy S26, kompakt ve güçlü bir yapı sunacak:

Ekran: 6.3 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 (pazara göre)

RAM: 12 GB

Depolama: 256/512 GB

Batarya: 4.300 mAh

Şarj: 25 W hızlı şarj

Ön Kamera: 12 MP

Arka Kamera: Üçlü kurulum - 50 MP ana, 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş

Boyut: 149.6 × 71.7 × 7.2 mm

Ağırlık: 167 g



Bu donanım kombinasyonu, Samsung’un “günlük güçlü amiral gemisi” tarafını temsil ediyor.

GALAXY S26 PLUS

Galaxy S26 Plus, standart modele göre daha büyük ekran ve batarya sunuyor.

Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Batarya: 4.900 mAh

Şarj: 45 W hızlı şarj



Diğer temel özellikler S26 ile benzer.

GALAXY S26 ULTRA: KAMERA VE PERFORMANS ZİRVESİ

Ailenin tepe modeli Galaxy S26 Ultra, iddialı kamera ve performans ile geliyor.

Ekran: 6.9 inç QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB veya 16 GB opsiyonları

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 60 W hızlı şarj

Kamera: 200 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş, 10 MP telefoto, 50 MP periskop telefoto

Ultra modeli, Samsung’un en güçlü kamera paketini ve en geniş ekran deneyimini sunacak şekilde tasarlandı.

Arayüz tarafında ise Android 16 üzerinde One UI 8.5 gibi yeni yazılım özellikleri bekleniyor.

BASIN GÖRSELLERİ DE SIZMIŞTI

Geçtiğimiz hafta sızdırılan basın görsellerine göre yeni modeller tasarımsal olarak büyük bir sürpriz vadetmiyor. Her üç modelde de düz ekranlar ve ince çerçeveler yer almaya devam ediyor. Önceki modele göre köşelerin biraz daha yuvarlaklaştığını ve ön kamera deliliğin de bir miktar büyüdüğü görülüyor.

Arka tarafında ise kameralar daha fazla çıkıntılı bir kamera adası üzerinde yer alıyor. Sızdırılan görüntülerde sadece kobalt moru ve siyah yer alırken, daha önce gelen bilgilere göre, siyah, beyaz, gümüş gölge, gökyüzü mavisi, kobalt moru ve pembe altın renklerinde piyasaya sürülecek.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Modelin fiyatları konusunda da Avrupa için başlangıç fiyatının 999 euro, S26 Ultra modelinin ise 1469 euro seviyesinden başlayacağı tahmin ediliyor.



S25 Ultra Avrupa’da şu anda 1309 euroluk başlangıç fiyatıyla satılıyor. 1 TB’lık modeli ise 1629 euroya kadar çıkıyor. Ülkemizde ise 256 GB’lık versiyonu 93.499 TL’den 1TB’lık versiyonu ise 111.499 TL’den satılıyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung’un yeni Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2026’da Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte tanıtımı yapılan cihazlar, mart ayında satışa çıkacak.

