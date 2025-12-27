Ege’de Türk ve Yunan F-16 savaş uçaklarının karşı karşıya gelmesi sonrası Atina’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yunan basını, yaşanan gelişmelerin ardından "sakin dönem" beklentisinin sona erdiğini yazarken, Türkiye ile ilişkilerde kritik bir takvimin gündeme alındığını duyurdu.

Yunan basınına göre Ege’de son dönemde artan it dalaşları ve askeri hareketlilik, "sakin dönem" beklentisini sona erdirdi. Kathimerini, yaşanan gelişmelerin Yunanistan’ı hem sahada hem de diplomaside daha kırılgan bir konuma ittiğini yazdı.

EGE’DE F-16’LAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gazetenin aktardığına göre Lesbos ve Limni adaları arasında Türk ve Yunan F-16 savaş uçakları arasında adeta hava muharebesi yaşandı. Atina, olayın Türk uçaklarının hava sahasına girmesiyle başladığı yalanını öne sürdü.

Atina, olayın Türk uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği yönündeki propaganda anlatısına tutundu.

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yunan basınında yer alan "hava sahası ihlali" iddialarına ilişkin, "Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir" ifadeleri kullanılmıştı.

DENDİAS: HER DURUMA HAZIRIZ

Kathimerini’ye göre Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege’de yaşanan gelişmeler sonrası söylemlerini daha da sertleştirdi. Dendias, Yunanistan’ın "tehdit eden taraf olmadığını" savunsa da ordunun her koşulda hazır tutulması gerektiğini söyledi.

Yunan basını, söz konusu demeçlerin Atina’da artan endişenin göstergesi olduğuna dikkat çekti. Gazeteye göre Yunanistan, Türkiye’nin askeri ve diplomatik hamleleri karşısında savunma reflekslerini sertleştirme yoluna gidiyor.

İSRAİL BAĞLANTISI ATİNA’YI DAHA DA KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Haberde, Yunanistan’ın İsrail ile derinleşen askeri iş birliğinin Ankara’yı rahatsız ettiğine vurgu yapıldı. Kathimerini, Dendias’ın açıklamalarının arka planında bu yakınlaşmanın getirdiği baskının bulunduğunu yazdı.

Yunan tarafında, İsrail menşeli sistemlerin Ege adalarına konuşlandırılmasının Türkiye ile tansiyonu daha da yükselttiği görüşü öne çıkıyor.

F-35 VE NETANYAHU DETAYI ATİNA’YI TEDİRGİN ETTİ

Vasilis Nedos imzalı yazıda ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’nin F-35 alımına karşı açıklamalarının Yunanistan’da yakından takip edildiği belirtildi. Atina’nın, İsrail-Türkiye geriliminin Ege’ye yansımasından endişe duyduğu ifade edildi.

"DİYALOG MASASI YENİDEN TEST EDİLECEK"

Gazeteye göre Ankara, Ege ve bölgesel dosyalarda muhatabını seçen taraf konumuna gelirken, Atina ise gelişmeleri izlemekle yetinen bir noktaya itildi. Kathimerini, Yunanistan’ın bu tabloda ABD’den tam destek alabilmek için “diyalog” söylemine sıkı şekilde sarıldığını, ancak bunun sahadaki dengeyi değiştirmeye yetmediğini yazdı.

Kathimerini, Ocak ayında Atina’da yapılması planlanan temasların seyrine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu atmosfer, genel olarak Yunanistan-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Durumu görmek için ilk fırsat, 20 ve 21 Ocak’ta Atina’da, zor başlıkların ele alınacağı siyasi diyalog ve olumlu gündem kapsamında bakan yardımcıları düzeyindeki görüşmeler olacak. Bunun ardından, Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi’nin, Miçotakis ve Erdoğan başkanlığında 2026’nın ilk aylarında Ankara’da yapılıp yapılmayacağı ya da yeniden ertelenip ertelenmeyeceği netleşecek."





