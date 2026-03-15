Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağışlar birçok kenti esir aldı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Elazığ, Siirt, Adıyaman ve Tunceli'yi vuran yağışlar, hayatı durma noktasına getirdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde su basan evde mahsur kalan anne, baba ve küçük çocukları kepçeyle kurtarıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise yağış nedeniyle bir ahır çöktü, 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılar yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ili sağanak yağış vurdu. Bazı il ve ilçelerde cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ŞANLIURFA SELE TESLİM

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, Büyükçavuş ve Altınbaşak kırsal mahallelerinde hayat durma noktasına geldi. Evlerinde mahsur kalan anne, baba ve küçük çocukları kepçeyle kurtarıldı. Ceylanpınar ilçesinde de şiddetli yağmur olumsuzluklara neden oldu. Bazı evleri su basarken cadde ve sokaklar ise adeta göle döndü.

Siverek'te ise gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini artıran yağış, özellikle Karacadağ bölgesinde etkili oldu. İlçeye bağlı Karacadağ Kaynak Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelirken, bölgede bulunan birçok dere de taştı.

GÖLETTE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Öte yandan, aşırı yağışın etkisiyle Çağa sulama göletinde de küçük çaplı patlama meydana geldiği öğrenildi. Bölgede ekiplerin inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

DİYARBAKIR'DA DERELER TAŞTI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı kırsal bölgelerde taşkınlara yol açtı. Boyunlu Mahallesi’nde aniden bastıran yağmurun ardından dere ve su kanalları taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki yetiştiriciler büyük zarar gördü.

Yetkililer, sağanak yağışların bazı kırsal mahallelerde su baskınlarına neden olduğunu belirterek vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

GAZİANTEP, SAĞANAĞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeyle önlem alırken, bazıları ise kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KİLİS

Kilis'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte kent genelinde zaman zaman sis de görüldü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte daha dikkatli hareket etti. Kuvvetli yağış nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri ve göllenmeler oluştu. Ana arter ve kavşaklarda trafik akışı dikkatli şekilde sağlanırken, yayalar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı.

MARDİN'DE BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Mardin'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ilçelerinde birçok dere taşarken, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kızıltepe ilçesinde bir araç suya kapılırken, taşkın sırasında sulama borularının da suya kapıldığı görüldü.

Derik ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı. Mazıdağı ilçesinde bazı yollar göle dönerken, bazı kırsal mahalle yolları da ulaşıma kapandı.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Öte yandan Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi'nde Abdurrahman Kutlu'ya ait ahır yoğun yağışın ardından çöktü. Çökme sonucu ahırda bulunan 30 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağış gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SİİRT

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Kurtalan ilçesi Saipbeyli köyünün Göztepe mezrasında köy yolu kapanırken, taşan köprü nedeniyle bazı ev ve bahçeleri su bastı. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oldu. İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmurla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yağışla birlikte şiddetli rüzgarın da etkili olduğu ilçede sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, bölgede yağışlı havanın hafta sonu boyunca etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların özellikle trafikte tedbirli olmalarını istedi.

TUNCELİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Tunceli’de sağanak yağış etkili oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

