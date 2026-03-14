Fenerbahçe'de 1993-1996 yılları arasında forma giyen eski milli futbolcu Bülent Uygun, sarı-lacivertli ekibin Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası Tuncay Şanlı iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Uygun, eski takımı Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Yorumculuk yapan 54 yaşındaki eski futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğinin tartışıldığı sarı-lacivertliler için Tuncay Şanlı iddiasında bulundu.

"GÖRMEDİĞİMİZ BAŞKA PROBLEM VAR"

SkySpor YouTube kanalında konuşan Uygun, "Avrupa bitmiş. Kalmışsın Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na. O zaman sen bunları göstereceksin. Maç başında ne konuştu acaba merak ediyorum Sadettin Saran. Bir yayınlasınlar da onu da izleyelim. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz başka bir problem var demek ki. Bu problem Ümit Özat problemi değil. Ümit Özat da aslan gibi takım kaptanıdır, adamdır. İnsanlar hayatında birçok defa belli şeyler yaşar. İnişler, çıkışlar, düşüşler, hatalar... Onda konuşacak bir şey yok, ondan önce yapılan hataları konuşmanız gereken yerde konuşmalıydınız, konuşmadınız" dedi.

"TEDESCO TAZMİNAT ALMADAN GİTMEZ"

İtalyan çalıştırıcının yerine ligin kalan bölümü için dikkat çeken bir öneride bulunan Bülent Uygun, "Bundan sonraki süreç nasıl olur? Değişmesi gereken ne? Tedesco belli, tazminatını almadan gitmez. Tedesco'yu oturttur tribünde abi, 'Sen hiç inme' de. Geç Tuncay Şanlı göreve. Eğer o Tuncay Şanlı kalan maçların hepsini kazanmazsa ben de bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp efsanelerinden Tuncay Şanlı, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde 'Değer Oluşturma ve Geliştirme Direktörü' görevinde bulunuyor.

