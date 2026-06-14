2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti ve kupada 36 yıl sonra ilk galibiyetini aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Haiti ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Boston Stadyumu'nda oynanan maçı İskoçya, John McGinn’in attığı golle 1-0 kazandı.

Dünya Kupası'nda 1998'den bu yana ilk golünü ve 1990'dan bu yana ilk galibiyetini elde eden İskoçya, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı başardı.

Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.

İskoçya, grubun bir sonraki maçında Fas ile karşılaşacak. Haiti ise zorlu maçta Brezilya ile puan mücadelesi verecek.

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