Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, son sıradaki Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Rıdvan Dilmen, lider Galatasaray'ın kazanması halinde 7 puan geriye düşecek sarı-lacivertli takımın futbolunu ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini değerlendirdi.

Fenerbhaçe'nin Karagümrük maçına başladığı ilk 11.

"TALISCA VE ASENSİO 12 PUAN KAZANDIRDI"

Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dilmen, "Talisca ve Asensio olmasaydı ne olacaktı? Fenerbahçe'de bugün teknik direktör varlığına ne gerek var? Eğer Fenerbahçe bugün 57 puan aldıysa, minimum 12 puanını bu 2 oyuncu aldı" dedi.

Rıdvan Dilmen

"FENERBAHÇE'NİN LİGİ İKİNCİ BİTİRMESİ İYİ"

63 yaşındaki eski milli futbolcu, "Ligin sonundaki Karagümrük'ten içeride 1, dışarıda 2 gol yedi. Kayserispor'dan evinde 2 yedi. Kasımpaşa maçı 1-1 bitti. Antalyaspor'dan 2 gol yedi. Böyle bir durumda yani ligde küme düşme ihtimali olan takımlardan 2'şer gol yiyorsanız nasıl şampiyon olacaksınız? Fenerbahçe'nin şu tabloda ikinci olması iyi, bu oyuncu grubu ve oyun yapısına göre" ifadelerini kullandı.

"BİR DEFA DA DEĞİŞİKLİK YAPMADAN YEN"

Rıdvan Dilmen, "Asensio'yu belki adalesinde problem var diye oynatmadı, saygı duyabilirim. Ancak 52 dakika oynayabilecek durumda bir oyuncu varsa, şampiyonluk yarışıysa, ismi dışında sevimsiz bir stattaysa Asensio'yla başlayabilirsin. Adalesinde bir problem varsa ki bandajı vardı, risk varsa erken değişiklik olmuyor mu bu sefer? Peki hep şey diyorlar ya; şapkadan tavşan çıkardı, bir değişiklik yaptı. Bir defa de değişiklik yapmadan yen kardeşim" açıklamasını yaptı.

Domenico Tedesco, cezası nedeniyle Karagümrük'e karşı takımın başında yer almadı.

"BU KADAR MI KÖTÜ OYUNCU BU ÇOCUK?"

Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Dilmen, "Kerem'i tutmuyor, Musaba'yı tutmuyor, Nene'yi tutmuyor. Kimi tutuyor ağabey bu? Öbür hafta iyi oynayanı oynatmıyor. Gol atanı oynatmıyor. Oyuna girip iş yapanı yedek bırakıyor. Antalya'da oyuna girip gol atan Nene'ye bugün 'Bekle' diyor. Tuhaf değil mi? Sağ bek, sol bek oynuyor. Stoper, sol bek oynuyor. Sağ bek, orta saha oynuyor. Oğuz diye bir oyuncunun varlığından haberi yok, Amerika'da izler. Bu kadar mı kötü oyuncu bu çocuk? 2-0 gerideyken sol bekini, sağ ayağını sadece yürürken kullanacak Levent Mercan'ı sağ beke koyuyorsun. Oğuz'u yine oyuna sokmuyorsun!" yorumunda bulundu.

"10-15 BİN KİŞİ BAŞKA AMAÇLA GİDER"

Gaziantep FK maçında Chobani Stadyumu'ndaki atmosferin merak edildiğinin söylenmesi üzerine Rıdvan Dilmen, "Atmosfer mi? Galatasaray, Başakşehir'i yenerse... 10-15 bin kişi başka amaçla gider" ifadelerini kullandı

Haberle İlgili Daha Fazlası