Acil toplanan Fenerbahçe yönetimi kararı bugün verecek. Fatura Tedesco’ya çıkarılmak istense de Saran bu konuda kararsız. Devin Özek ise gönderilecek. Futbolcular için de ağır yaptırımlar yolda...

Süper Lig'de lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e mağlup olarak şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde bitiren Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor.

‘GÖNDERELİM’ ÖNERİSİ...

Fenerbahçe’de işler tersine döndü. Galibiyetler sonrası yöneticiler basın önüne çıkıp ‘şampiyonluk’ vurgusu yaparken dün Olimpiyat Stadı’nda köşe kapmaca vardı... Yönetim Sadettin Saran başkanlığında ‘acil’ olarak toplandı. Sonrasında açıklama beklenirken yöneticiler basından kaçar gibi görüntü vermedi. Toplantıda takımın durumunun masaya yatırıldığı bazı yöneticilerin Domenico Tedesco’nun gönderilmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Domenico Tedesco - Devin Özek

KULÜBE ÇAĞRILDILAR

Başkan Saran’ın ise tazminat maddesinde 450 bin avro yazan Tedesco’nun arkasında durduğu ve farklı radikal kararların alınabileceği öğrenildi. Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek bugün kulübe çağrıldı. Özek’in görevine son verileceği Tedesco’dan da detaylı rapor alınacağı belirtildi. 16.00’da başlayacak toplantıda futbolcularla ilgili de ağır yaptırımları içeren kararların alınması gündemde. Başkanın da sezon sonundaki kongreye adaylığı düşünmediği ifade ediliyor.

