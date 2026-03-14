Fenerbahçe, Süper Lig'in son sırasındaki Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak, Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı. Maç sonu eleştiri oklarının hedefinde Domenico Tedesco'ya yer alırken, takımdaki geleceği tartışma konusu olan İtalyan hocasının yerine dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen ve namağlup ünvanını kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kazanması halinde zirvede 7 puan geriye düşecek. Spor yazarı Zeki Uzundurukan, bu mücadeleyi Fotomaç'taki köşesinde değerlendirdi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"Gönder Tedesco'yu getir İsmail Kartal'ı" başlıklı bir yazı kaleme alan Uzundurukan, "En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Tedesco'yu hemen gönderin, İsmail Kartal'ı göreve getirin! Bu Tedesco ile şampiyonluk Kaf Dağı'nın ardında. Adam, takımda ne kadar düz oyuncu varsa sahaya sürmüş, Skor üretebilecek, oyun aklı olabilecek, çalım atacak, baskı kuracak oyuncular ise kulübede. İnanılır gibi değil. Bir takımın 11'i ile ancak bu kadar oynanabilir" ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco

99 PUANLA İKİNCİLİK

İsmail Kartal; 2014-2015, 2022 ve 2023-2024 olmak üzere 3 defa Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde bulundu.

Kartal yönetimindeki son döneminde sezonun en çok gol atan takımı olan sarı-lacivertliler, 99 puanla Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamıştı.

İsmail Kartal

