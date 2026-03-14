Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda son sıradaki Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk yenilgisini alan sarı-lacivertli ekipte futbolcular Matteo Guendouzi ve Fred, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini son sırada bulunan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında aldı. Sarı-lacivertli takımın oyuncuları, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki 2-0'lık mağlubiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

"AÇIKLANAMAZ BİR DURUM"

İlk 11'de başlayan ve ikinci yarının başında yerini Musaba'ya bırakan Fred, "Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi iyi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk. Çok basit goller yedik. Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmek zorundayız. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık. En iyimizi yapmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü geri döneceğiz. Her zaman sonuna kadar savaşmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız, pes edemeyiz. Daha iyi olmalıyız. Kolay bir durum değil ama bizler savaşmaya devam edeceğiz, bir sonraki maçtan itibaren işleri yoluna koymak için" dedi.

"EN KÖTÜ MAÇIMIZDI"

90 dakika sahada kalan Matteo Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı! Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Matteo Guendouzi - Daniel Johnson

