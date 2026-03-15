İran devlet televizyonu IRIB, savaşın 16. gününde "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında ilk kez Siccil balistik füzelerinin kullanıldığını duyurdu. Söz konusu füzelerin 2 bin ila 2 bin 500 kilometre menzile sahip olduğu ve atmosfer dışı uçuşlarda hipersonik seviyelere ulaşabildiği değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar 16. gününe girerken, savaşın etkisi Orta Doğu’nun birçok noktasını etkisi altına aldı. İran İsrail’in yanı sıra Kuveyt ve Irak’taki ABD üslerini de hedef aldı. Bölgedeki savaşın gerilimi giderek tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.

ABD-İsrail-İran savaşının 16. gününde bir ilk! Siccil füzeleri ateşlendi

SİCCİL BALİSTİK FÜZELERİ İLK KEZ ATEŞLENDİ

İran devlet televizyonu IRIB ise, söz konusu operasyon kapsamında ilk kez Siccil balistik füzelerinin ateşlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail-İran savaşının 16. gününde bir ilk! Siccil füzeleri ateşlendi

TESPİT VE İMHA EDİLMESİ ZOR

Siccil balistik füzesinin bilinen başlıca teknik özellikleri şöyle:

• Tür: Orta menzilli balistik füze (MRBM)

• Uzunluk: Yaklaşık 18–18,5 metre

• Fırlatma ağırlığı: Yaklaşık 22–23 ton

• Menzil: 2.000 – 2.500 kilometre

• Savaş başlığı kapasitesi: 500 – 1.500 kilogram

• Yakıt türü: Katı yakıt (iki kademeli)

• Fırlatma sistemi: Mobil fırlatma platformu (TEL aracı)

• Hız: Atmosfer dışı uçuşta hipersonik seviyelere ulaşabildiği değerlendiriliyor.

• Hazırlık süresi: Katı yakıt sayesinde sıvı yakıtlı füzelere göre çok daha kısa sürede fırlatmaya hazır hale geliyor.

• İki kademeli katı yakıtlı motor sayesinde hızlı konuşlandırma imkânı sağlar.

• Mobil platformdan fırlatılabildiği için tespit edilmesi ve imha edilmesi daha zor kabul edilir.

• İran’ın önceki Şahab füzelerine göre daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu belirtilir.

ABD-İsrail-İran savaşının 16. gününde bir ilk! Siccil füzeleri ateşlendi

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

