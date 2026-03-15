İran’ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurmasının ardından İsrail’in orta ve güney kesimlerinde siren sesleri yükselirken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı birçok bölgeden isabet ihbarı aldıklarını açıkladı. Demir Kubbe’yi aşan İran füzelerinden birinin Tel Aviv’e düşmesi sonucu kentte büyük bir yangın çıkarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

28 Şubat'taki ağır kayıpların ardından 'karşılık' sözü veren İran, gece saatlerinden itibaren İsrail'e yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Gece boyunca beş ayrı dalga halinde düzenlenen füze saldırıları, İsrail’in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini hedef aldı.

Bölgeden gelen son görüntülerde, İran füzesinin Demir Kubbe'yi aşarak İsrail'in Tel Aviv şehrine düştüğü görüldü.

İsrail'in Tel Aviv kenti başta olmak üzere orta kesimlerinde, güneydeki Eylat ve kuzeydeki Hayfa’da sirenler yankılandı. İsrail ordusu, füze dalgalarını durdurmak için hava savunma sistemlerini devreye sokarken, Golan Tepeleri, Yukarı Celile ve Katzrin gibi yerleşim yerlerinde de halk sığınaklara akın etti.

Savunma sistemlerinin müdahalesine rağmen, engellenen füzelerden düşen şarapnel parçaları ciddi hasara yol açtı. Tel Aviv çevresindeki üç farklı noktada şarapneller nedeniyle büyük yangınlar çıkarken, bazı araçlar alevler içinde kaldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre olaylarda iki kişinin yaralandığını bildirdi.

İran’ın füzeleriyle eş zamanlı olarak Lübnan sınırından da İsrail’in kuzeyine saldırı başlatıldı. Yerel kaynaklar ve İsrail medyası, Lübnan üzerinden Hayfa ve çevresine yaklaşık 10 roket fırlatıldığını duyurdu.

