İsrail Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Struk’un kızı Şuşana Struk, Celile bölgesindeki bir kır evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz yıl Struk yayımladığı bir videoyla öz annesini, babasını ve kardeşini kendisine yönelik cinsel istismarla suçlamıştı.

Bakan Struk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "kalbim parçalandı" diyerek kızının öldüğünü duyurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri ölümü yetkililere bildirirken, ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp enstitüsüne sevk edildi.

"ANNEM VE BABAM BANA İSTİSMARDA BULUNDU" DEMİŞTİ

Hayatını kaybeden Şuşana Struk, geçtiğimiz yıl İsrail kamuoyunu sarsan ağır suçlamalarla gündeme gelmişti. İtalya'da yaşayan Şuşana, sosyal medyada yayınladığı videoda bakan olan annesi Orit Struk’u, babasını ve bir erkek kardeşini kendisine yönelik cinsel saldırı ve istismarla suçlamıştı.

Şikayette bulunmak üzere İsrail'e dönen Shoshana, küçük kardeşlerinin de anne ve babası tarafından fiziksel tacize uğradığını iddia etmişti.

Söz konusu iddialar hakkında İsrail medyasında uzun süre yayın yasağı uygulanmıştı.

